Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про тренування

На фото красуня позувала в чорних штанях і ТОПі. Зірка стояла біля стіни і знімала себе на телефон в дзеркало. Нікітіна на кадрі показала плоский животик і підтягнуту фігуру, над якою постійно працює. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто хоче на заняття, пишіть", - написала красуня.

"Як же я нудьгувала", - додала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "розкіш".

Повідомлялося, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала новий танець разом з пластичною партнеркою.

Катерина Нікітіна пустилася в танок разом з танцівницею Ельфрідою Малумян. Сама автор поста одягла обтягуючі шорти, чорні туфлі на товстих підборах і коротку кофту, яка залишила її живіт оголеним.

Ми писали, що 24-річна гумористка, зірка "Квартал 95" Катерина Нікітіна порадувала яскравими фото з нагоди радісної події.

Дівчина була в чорній двошаровій сукні, шкіряній курточці і лакованих черевиках. Вони з подругою обіймалися і щасливо посміхалися.

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