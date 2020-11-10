У майбутньому році уряд планує підвищити пенсії, проте в результаті це позначиться і на стажі

Крім того, відомо, що для отримання пенсії в 60 років знадобиться 28 років робочого стажу, а не 27 років, як на даний момент. Відсутні роки стажу можна купити.

У Пенсійному фонді України повідомили, що для отримання необхідного стажу існує два виходи, пише ukranews.com. У першому випадку ПФУ продасть трудовий стаж.

Зараз один рік трудового стажу продається за 26 тисяч 400 грн, однак, у зв'язку з підвищенням пенсій, з січня 2021 року до початку липня наступного року 1 рік стажу коштуватиме 31 тис.680 грн, а з липня 2021-го - 34 тис. 320 грн.

У другому випадку майбутньому пенсіонеру пропонується заробити стаж. Навіть якщо робота - неофіційна, в ПФУ можна платити добровільні відрахування в розмірі 22% від мінімальної зарплати. Зараз ця сума становить 1100 грн щомісячних відрахувань.

Раніше ми писали, що українці, які зараз заробляють 10 тисяч гривень, на пенсії зможуть отримувати лише 2000 грн. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Як вихід із ситуації чиновниця пропонує впровадження обов'язкових накопичувальних пенсій і збір додаткових коштів з працюючих не з 2022 року, як це раніше планувалося, а з січня 2021 року.

Нагадаємо, найближчими днями Рада може затвердити законопроект про запуск накопичувальних пенсій.

На перших порах існування цієї системи пропонується 3% зарплати перераховувати на особистий пенсійний рахунок працівника (1% – із суми, яку отримує працівник, і 2% платить роботодавець). Але вже з часом відсоток відрахувань може зрости - по 7% щомісяця.

Нагадаємо, що українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень

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