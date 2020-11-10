На зірок серіалу "Величне століття" звалилася неожиданная проблема

Серіал "Вавилон", головні ролі в проекті грали зірки "Величного століття" Халіт Ергенч, Нур Феттахоглу і Озан Гювен, закрили, пишуть "Дни.ру"

Турецького серіалу" Вавилон " вийшов у січні 2020 року і дуже полюбився глядачам, зберігаючи стабільно високий рейтинг.

У вересні стартував другий сезон "Вавилона", але його чекав провал. Керівництво телеканалу Star TV вирішило завершити проект на 20 серії через низькі рейтинги. Фінал картини відбудеться 20 листопада.

Зірка стрічки, Халіт Ергенч, зазначив, що він і його колеги, які тепер залишилися без роботи, грали від душі.

"Практично весь склад "Величного століття" перейшов в цей проект. Не можу назвати причин закриття. Думаю, в цьому не наша вина", - висловився актор.

Вже відомо, що місце "Вавилону" займе проект "я так довго тебе чекав". Головні ролі в картині грають Озджан Деніз і Ірем Хельваджіоглу.

Нагадаємо, Халіт Ергенч виконав роль султана Сулеймана чудового. Артист був найбільш високооплачуваним на зйомках.

За плечима артиста один невдалий шлюб в Гізем Сойсалди, який тривав всього рік. У 2009 році Халіт одружився на актрисі Бергюзар Корель, яка народила йому сина Алі в 2010 році, і сина в 2020-му.

Зараз артист не тільки знімається в кіно і серіалах, але і співає. Ергенч планує влаштувати гастролі.

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