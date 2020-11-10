Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", здивувала сімейною ніжністю з Федором Добронравовим

Як передає Politeka.net, спільне фото артистів зі зйомок популярного проекту з'явилося в соцмережі "Instagram". Тетяна Кравченко чудово зіграла в одній зі сцен і в черговий раз підкорила серця глядачів.

На опублікованому кадрі актриса в ролі Валентини Петрівни з великою любов'ю дивиться на свого "чоловіка" Івана Степановича, якого зіграв Федір Добронравов. Тетяна вбралася в стилі свого персонажа: фіолетова блузка з квітковими візерунками, сережки з білим капнем і невигадлива зачіска з стирчить чолочкою. А ось її партнера видно тільки з потилиці.

"Ах, цей погляд", - підкреслили автори поста.

Раніше в соцмережі з'явився знімок Тетяни Кравченко з іншою колегою по серіалу "Свати" - Олесею Железняк, яка виконала роль дружини Мітяя. На фото можна помітити, як актриси змінилися і постаріли за минулі роки. Тетяна Кравченко вбралася в помаранчеву сукню, а голову прикрасила пов'язкою такого ж кольору. Вона здивовано подивилася на Олесю Железняк, яка захопилася читанням газети в коричневій кофтині і квітчастому шарфі. Очевидно, зірок зняли під час одного з театральних вистав, де вони грають крім зйомок в кіно і серіалах.

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