Мільйонам українців можуть відключити газ через нові правила

Як повідомляє Politeka.net, згідно із законом з січня 2021 року доступ до палива перекриють всім споживачам, хто не встановив газові лічильники. У "Миколаївоблгазі" розповіли виданню "Обозреватель" про підводні камені і як не потрапити в неприємну ситуацію.

"Ви можете подати заявку і до кінця місяця встановити лічильник безкоштовно, інакше вже з 1 січня газопостачання вам буде зупинено", - заявив представник компанії-постачальника.

Облгази ніяк не можуть вплинути на ситуацію через законодавчі обмеження, вони будуть змушені "відрізати" клієнтів без лічильників. У профільному комітеті Верховної Ради планують продовжувати терміни, однак через місцеві вибори та інші завдання розгляд питання постійно відкладають.

Глава енергетичних житлових програм "Опори" Тетяна Бойко підрахувала, що вже після Нового року без газу ризикують залишитися близько трьох мільйонів сімей (до дев'яти мільйонів чоловік). Як припускає експерт, незважаючи на закон газовики не ризикнуть позбавляти палива всіх:

"Я не думаю, що почнуть відключати газ такій великій кількості споживачів".

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