Відомий російський шоумен Павло Воля в одному з ефіром "Камеді Клаб" потролив свого колегу Гаріка Харламова і його екс-дружину Христину Асмус

Як пише Politeka з посиланням на Teleprogramma, в гостях у передачі була кулінарний блогер, у якої ведучі поцікавилися, чим вона займається.

"Тобто, ти приходиш до зірок. Готуєш з їх продуктів і в кінці вони тобі ще дають гроші за це? Це поганий шлях, я тобі скажу. Просто у Харламова була жінка, яка готувала йому їжу і тепер просить гроші за це", – заявив Воля.

Харламов не поліз за словом в кишеню і відповів своєму колезі: "Ай-я-яй. Ну, не соромно, Павло?".

Воля у відповідь вирішив передати привіт Христині Асмус.

"Христинка, Привіт тобі", – заявив шоумен.

Раніше ми повідомляли, що скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила визнанням, будучи в компанії зоряного чоловіка. Фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Видатний артист і режисер, улюблений наставник і один з найважливіших і близьких людей в моєму житті!!!! 😍 Дякую вам, Олег Меньшиков, за довіру і божевільну віру в мене!!.. Просто як ніколи і ні від кого в моєму житті!!! 🙏 🏻 Дякую за космічну підтримку ось уже 9 років", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Асмус позує поруч з Меньшиковим. Обидві зірки виглядають щасливими і задоволеними.

Нагадаємо, що Асмус показала, як виглядає її ідеальний день поруч з коханою людиною: рідкісний кадр.

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