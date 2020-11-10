Відомий російський актор Сергій Жигунов розлучається з дружиною заради нової коханої, яку порівнюють з Анастасією Заворотнюк

57-річний продюсер був двічі одружений на вірі Новіковій, вдруге він одружився на ній вже після розриву із зіркою "моєї прекрасної няні", пише Politeka.net. Тепер же у Сергія роман з журналісткою Вікторією Ворожбит, як повідомляє "КП", вона теж нещодавно розлучилася і тепер ділить майно з медіамагнатом Віктором Сухановим.

Шлюб розірвали ще рік тому, проте судові суперечки тягнуться досі, адже у них багато різноманітного спільно нажитого майна. Так вони ділять іномарку Lexus, інформаційне агентство, кілька компаній вартістю близько 50-70 млн рублів, гроші від продажу за 2 мільйони рублів (приблизно 738 тисяч гривень), житловий будинок у Владивостоці, який оцінюють в 11 мільйонів рублів (трохи більше чотирьох мільйонів гривень).

Вікторія Ворожбит в будь-якому випадку залишиться з багатим приданим: навіть за найскромнішими прикидками вона отримає після розлучення більше 30 мільйонів рублів. Цілком можливо, що на ці гроші вона і зіграє весілля з Сергієм Жигуновим, "копія Заворотнюк" вже переїхала жити разом з актором в Підмосков'ї. За прогнозами адвокатів, цього року поділ майна не закінчиться, до того ж можливий новий судовий процес щодо спільного бізнесу.

Користувачі соцмережі в черговий раз звернули увагу, як нова пасія схожа на Заворотнюк:

"Всі його жінки мають в зовнішності щось схоже, тільки кожна нова все молодше і молодше,чоловіків не переробити😩 😩 😩"; "казковий Жигало"; "жінки одного типажу 🙈"; "макіяжу більше ніж у кожної"; "Анастасія краща".

Нагадаємо, що Жигунов кинув дружину заради нової "копії" Заворотнюк: скандальні деталі і фото розлучниці

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Жигунова, яку актор проміняв на Заворотнюк, приголомшила визнанням.

Також Politeka писала, що Жигунов кинув дружину заради нової "копії" Заворотнюк: скандальні деталі і фото розлучниці.