Українська співачка Ольга Полякова після гастролей з Філіпом Кіркоровим повернулася в Україну

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Ольга оголосила про два концерти, які вона дала в Дніпрі. Йдеться про концерти, які були скасовані через карантин. Ольга зазначила, що їй довелося дати два концерти поспіль, щоб виконати всі карантинні вимоги.

"Танцювати не можна, але можна голосно підспівувати і махати ручками", - зазначила співачка, додавши, що концерти проводяться для людей, які купили квитки півроку тому.

"Концерти для всіх тих, хто підтримує своєю довірою нас артистів, організаторів концертів, які знаходяться в дуже важких умовах", - додала артистка.

Під постом відразу ж відписалася мама Ольги.

"Це людині потрібно на одні й ті ж гроші співати два рази?",- запитала вона.

"Так мамуся, ось така хрень)", - відповіла дочка.

У коментарях Ольгу розкритикували за концерти під час пандемії.

"У мене немає слів... просто безсовісна ви людина...які концерти в такий час. Люди вмирають, а вам гроші та гроші... ви не наспівалися? Не заробили?", "Неподобство!", "Чому тільки сьогодні повідомили?", "Тепер і Дніпро буде в червоній зоні. Бідним артистам жерти нічого, раз посидіти на карантині не можуть", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Полякова відреагувала на звинувачення в "зраді" після виступу з Кіркоровим, відео: "перейшла дорогу владі".

Як повідомляла Politeka, Полякова, яка вляпалася в скандал з Кіркоровим, зізналася, що готується стати мамою втретє: "зараз у мене...".

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