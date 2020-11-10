Українська співачка Ольга Полякова після гастролей з Філіпом Кіркоровим повернулася в Україну
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Ольга оголосила про два концерти, які вона дала в Дніпрі. Йдеться про концерти, які були скасовані через карантин. Ольга зазначила, що їй довелося дати два концерти поспіль, щоб виконати всі карантинні вимоги.
"Танцювати не можна, але можна голосно підспівувати і махати ручками", - зазначила співачка, додавши, що концерти проводяться для людей, які купили квитки півроку тому.
"Концерти для всіх тих, хто підтримує своєю довірою нас артистів, організаторів концертів, які знаходяться в дуже важких умовах", - додала артистка.
Зірка "Дизель шоу" похвалився красунею-дружиною під час прогулянки: "Ідеальний час, щоб…"
Долар зірвався у прірву, НБУ сильно натиснув на курс валют: що тепер буде з гривнею
Фігуриста Ана Чері розімліла під душем, замість купальника одні ниточки «Я відчуваю, що…»
Примхливий син Кіркорова зганьбив батька перед знаменитим режисером: "Він спеціально…"
Під постом відразу ж відписалася мама Ольги.
"Це людині потрібно на одні й ті ж гроші співати два рази?",- запитала вона.
"Так мамуся, ось така хрень)", - відповіла дочка.
У коментарях Ольгу розкритикували за концерти під час пандемії.
"У мене немає слів... просто безсовісна ви людина...які концерти в такий час. Люди вмирають, а вам гроші та гроші... ви не наспівалися? Не заробили?", "Неподобство!", "Чому тільки сьогодні повідомили?", "Тепер і Дніпро буде в червоній зоні. Бідним артистам жерти нічого, раз посидіти на карантині не можуть", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Полякова відреагувала на звинувачення в "зраді" після виступу з Кіркоровим, відео: "перейшла дорогу владі".
Як повідомляла Politeka, Полякова, яка вляпалася в скандал з Кіркоровим, зізналася, що готується стати мамою втретє: "зараз у мене...".
Також Politeka писала, що Оля Полякова з грайливими косами спантеличила розповідями про баклажани.