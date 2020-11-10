Скандальна російська телеведуча і за сумісництвом політик Ксенія Собчак ошелешила зовнішністю під час відпочинку на морі

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Собчак напівлежить в купльнику на пляжі, позаду неї - дві пальми. Крім купальника на знаменитості солом'яний капелюх і сонцезахисні окуляри. Ксенія встигла засмагнути - це видно по бронзовому відтінку її шкіри.

Судячи з геотегу, Ксенія відпочиває в ОАЕ. Собчак оселилася в шикарному готелі на березі Перської затоки.

"Прекрасний пляж, шикарний спа і ресторани під боком", – підписала знімок зірка.

У коментарях під постом думки людей розділилися. Деякі хвалять Ксенію за зовнішність і розкутість, однак і негативних відгуків досить багато: деякі лають Собчак за те, що вона щосили відпочиває в той час, коли більшість росіян не можуть нікуди вилетіти через карантинні обмеження. Іншим не подобається зовнішність дівчини - її навіть порівнюють з чоловіком.

"І Собчак серед усієї цієї пишноти Ну нарешті я побачила Ксюшини пори. Тепер можу спати спокійно! Навіщо Дзюбу злила і принизила🤔 а нас закрили і нікуди не вилетіти 🤗 в ми в цьому році збираємося дивитися Північне сяйво на півночі 😁 а як виліт туди стався, якщо країна закрита ??? Дубаї не приймають російських туристів))) бачу чую готель ОТДАЛЬСЯ безкоштовно і літак приватний, а Віза??? ))).Митниця червона ЗОНА ж,ФАНТАСТИКА))) Ксенія виглядаєш чудово Сиди вдома, ні куди не їдь, тобі не треба ... не належить тобі за крадені татом гроші їздити ... Тупо лягда близько фотошпалер нібито я на море....нуну Шо це за мужик в капелюсі? Не трави душу!!!! На море хочу, де тепло!!!",- пишуть шанувальники і хейтери знаменитості.

Раніше ми повідомляли, що Ксенія Собчак приголомшила позою під час відпочинку з чоловіком. На опублікованій фотографії Собчак відпочиває з чоловіком в Дубаї, зафіксувавши на камеру купання в морі. На ньому знаменитість демонстративно показує, що думає про своїх хейтерів.

"Ну хоч не шість пальців, як у Лободи», «фото на паспорт. Але знамешь, у багатьох таке є" « " гарного Вам відпочинку. Ви це заслужили», «молодець", " вже послала так послала. Наочно», «Ого, Глюкозу вже цитують», "шикарний ракурс", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".

Як повідомляла Politeka, Собчак розповіла, чим закінчаться режими Лукашенка і Путіна: «єдиний шлях...».

Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.