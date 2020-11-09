Американська фітнес-модель Ана Чері показала пікантний образ жінки-кішки, обтягнувшись сіточкою

Фітнес-красуня намагається не показувати особисте життя і не говорити про себе занадто багато чого, але із задоволенням приміряє неоднозначні костюми, виставляє форми на показ в спортивних топах і лосинах і дивує виглядом в нових образах, які зовсім не приховують її тіло. Про це пише Politeka.net.

Так, в образі жінки-кішки Ана виглядала дуже незвично, адже одягла вона тільки білизну і болеро з чорної великої сіточки. Чорні рукавички з кігтиками і обруч з вушками завершили міні-костюм Чері.

Сама вона розпустила довгі локони, злегка завиті в хвилі і завдала звичний макіяж в цей раз з акцентом на виразні очі. Не приховавши абсолютно нічого, Чері вдалося привернути увагу. Як правило, спортсменка більше приділяє уваги спортивним образам, а фотосесії в білизні влаштовує набагато рідше.

Ось що пишуть в мережі:

"Ідеальна дама з кігтиками; мені здається, вона горить і дуже небезпечна; ця дівчина вогонь, Ви знаєте про це, думаю так; просто круті грушки😉 😛 🍆; мені просто подобається, обережно! З кігтиками👍; Боже мій, ти така красива; Ви виявилися моєю прекрасною королевою❤️❤️❤️; красива любов; Скандал в моєму житті. Ти прекрасна, любов моя. 💋 ; Привіт, я твоя красуня Бетмен ❤️❤️».

Ми також писали, що кілька тижнів тому Ана вперше за довгий час вирушила на Мальдіви і по поверненню з райських островів продовжує ділитися сонячними добірками фото і відео. Цього разу вона показала, як веселилася на пляжі і розважалася на водних гойдалках.

Дівчина приміряла крихітний бікіні з ледь помітними зав'язками і прогулялася в ньому на узбережжі, а також покрутила п'ятою точкою на гойдалках для залучення уваги. Як правило, модель постійно акцентує увагу на сідницях, якими дуже пишається.

"Коли буде похмуро, нехай буде сонце! ☀ ️ брыз бризки і гойдалки у вихідні! З п'ятницею подивіться мою біографію, щоб побачити повне відео!",- написала Ана.

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