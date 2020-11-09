Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася розвагами в зухвалому рожевому бікіні

Демі Роуз вважається досить популярною моделлю, яка отримала собі скандальну і неоднозначну славу. Про це пише Politeka.net. Дівчина на любить порівнянь і заявляє, що вона навіть краще Кардашьян. При цьому вона часто підкреслює, що не робила пластики і їй є чим пишатися.

Своїми достоїнствами модель також хвалиться чи не кожен день, а також показує, як веселиться на зйомках в раках реклами або просування будь-якого бренду одягу. Дівчина знімається у відкритих і непристойних бікіні, проте, їй це подобається, адже вона може привернути ще більше уваги фанатів до себе.

Як видно на представлених кадрах, Демі володіє незвичайною зовнішністю з дійсно великим бюстом і широкими стегнами. Виставляючи їх напоказ, Роуз отримує сотні захоплених коментарів.

Ось як реагують в мережі на образ Демі фанати, яка насилу приховала інтимні місця клаптиками тканини:

"У неї завжди сезон бікіні 💖; ти як богиня з іншого світу; ти як дуже красивий ангел; чудова кішка linda demais 💞 🌹 👏 😮 жінка, куди вам стільки пристрасті😘 😋; я люблю тебе, ти зачаровуєш мене, і ти мені дуже подобаєшся; так жарко; більше тисячі слів; як прекрасна і хороша Демі; ти красуня; всі натуральні Демі ??; Ти виглядаєш божественним серцем, ти прекрасна, і все на своїх місцях, ти прекрасна; ти відмінно виглядаєш в рожевому; розкішна дамочка».

Ми також писали, що найчастіше Роуз навмисно підкреслює свої достоїнства різними образами без одягу. Причому не соромиться вона для цього вибрати досить неоднозначні наряди.

Наприклад, бікіні Роуз ледь можна назвати скромним-тонкі ниточки більше нагадують просту смужку тканини, зовсім нічого не приховує. Стоячи у воді і купаючись перед камерою, Демі також зняла ліфчик, чим і вразила фанатів:

"Леді роза на століття; подаруй нам таку пристрасть💕; хочеться віддати всю свою любов; Богиня любові; Богиня Грецька🔥 🔥 🔥; як я не хочу цілувати тебе; я йду і ми граємо на каное; ти дивовижна жінка і воістину благословенна,; хапайте все, що ви бачите, ви ж ліфчик втратили; без сумніву красиво😘; які красиві стегна; клянуся, стрінги на тобі ідеально підходять».

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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