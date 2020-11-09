Під час епідемії китайського вірусу сезонні хвороби не дрімають, тому українців будуть вакцинувати

Під час онлайн-брифінгу 9 листопада головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, кому незабаром почнуть робити щеплення від грипу, передає Politeka.net. За його словами, в першу чергу вакцину за державний рахунок отримають медики, які працюють в інфекційних лікарнях і відділеннях екстреної допомоги.

"Сьогодні глобальний дефіцит вакцини", - заявив Віктор Ляшко. - "Міністерство охорони здоров'я вже почало розвозити перші дози вакцини проти грипу, які будуть направлені медичним працівникам, які першими зустрічають хворих з коронавірусною хворобою. Інфекційні лікарні, екстрена медична допомога - це ті медичні працівники, які будуть пріоритетно вакциновані проти грипу".

Заступник голови МОЗ підкреслив, що в розпал пандемії важливо робити щеплення від інфекційних захворювань, які вражають багатьох українців в холодну пору року. Він закликав українців піклуватися про здоров'я і захищати організм за допомогою вакцин, щоб не перевантажувати медустанови хворими на грип, дифтерію та інші заразні недуги.

"Тільки шляхом проведення планових щеплень, а також позапланових, у разі, якщо були пропущені ці щеплення, ми зможемо ефективно і якісно впливати на епідситуацію", - підсумував Віктор Ляшко на брифінгу.

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