Бразильська модель Сьюзі Кортес, сідниці якої визнали кращими у всьому світі, посвітила своїми принадами в літаку

Як повідомляє Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відверте фото, на якому постала практично без одягу. Вона розвалилася в кріслі літака в рожевому плащі, який розстебнула, виваливши величезні груди назовні. До того ж, дівчина повернулася в кріслі і виставила напоказ пружне стегно.

Варто зауважити, що в руці Сьюзі Кортес тримає келих шампанського, з якого встигла відпити половину. Мабуть, вона вирішила розслабитися під час авіаперельоту, а заодно і порадувати своїх шанувальником гарячим знімком.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від такої сміливості знаменитої моделі, багато висловили своє захоплення в описі:

"Фантастика"; "Як чудова ця подорож, принцеса"; "чудово😍 😍"; "дуже чарівні ніжки"; "маленька принцеса"; "тому що найкрасивіше накрито. 🔥 🔥 🔥 🔥"; "Яке ефектне фото, вартістю в мільйони доларів, ви красиві, краще фото всіх часів"; "просто приголомшливо"; "чудова".

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