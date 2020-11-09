Україна може уникнути дефолту в 2021 році за певних умов

Про це попередив нардеп Данило Гетманцев в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, наступного року Україні буде дуже важко, але вона уникне дефолту.

"Якщо говорити великими категоріями, то дефолту не буде. Я переконаний, що наступний рік ми пройдемо. Нам буде дуже важко, і я б не розглядав такі сценарії, а покладався на команду наших переговірників, міністр фінансів займається цими питаннями, і очікував би позитивних сигналів – приїзд місії або другий транш за програмою stand by", - попередив Гетьманців в ефірі українського телеканалу.

Більше того парламентарій розраховує на продуктивні переговори з МВФ і на подальшу співпрацю з фондом.

"Ми налаштовані на співпрацю і розуміємо, що більшість вимог МВФ до нас відповідають нашим інтересам. Ми готові виконувати ці вимоги і багато чого ще, щоб вибудувати цивілізовану економіку, а це збігається з позицією МВФ", - резюмував Гетьманцев у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що влада хоче "розігнати" інфляцію, щоб збільшити доходи держави, пише Обозреватель.

"У бюджет закладено високий показник інфляції (на рівні 7,3%– - Авт.), вище, ніж інші прогнози. Це може бути зроблено для того, щоб отримати вище дохідну базу. Але якщо інфляція буде меншою-бюджет отримає менше доходів. Також в бюджеті закладені деякі передумови до поліпшення адміністрування податків і, відповідно, надходжень. Це передбачає законодавчі зміни, які, до слова, Рада вже не підтримала. За рахунок таких поліпшень повинні були збільшитися надходження, значить, дохідна база додатково завищена",-попередив екс-глава Мінекономрозвитку Павло Кухта в коментарі журналістам.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян попередив, що співпраця з МВФ зірвана, тому ніяких вже траншів цього року не буде.

"Зовнішні ринки зараз закриті. Співпраця з МВФ фактично зірвана. Другого і третього траншу в цьому році не буде. І не зрозуміло, чи будуть вони в наступному. Фактично у Мінфіну є єдиний механізм: через рефінанс Нацбанку накачувати грошима держбанки і викидати їх в економіку. Це-емісія гривні. Буде дика інфляція", - запевняє він.

Нагадавши, МВФ виділить Україні новий транш, термінове звернення НБУ

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