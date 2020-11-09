В Україні почало діяти нове карантинне зонування

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Країну розділили на дві зони: «червону» і «помаранчеву», «жовтих» і «зелених» більше не залишилося.

До "Червоної" зони увійшли такі великі міста: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях можна працювати школам, коледжам, вузам. Також дозволено продовжити роботу громадського транспорту, ТРЦ і магазинів.

В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях продовжують працювати заклади громадського харчування.

У Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволена посадка пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

У" помаранчеву " зону увійшли всі інші регіони.

Головний санітарний лікар України та заступник голови МОЗ Віктор Ляшко зробив уточнення щодо обмежень.

"На території всіх регіонів діятиме заборона проведення масових заходів понад 20 осіб, перевезення громадським транспортом людей більше, ніж дозволяє кількість посадочних місць, заборона торгівлі та відвідування закладів торгівлі з кількістю відвідувачів більш ніж 1 на 10 кв.метрів. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на винос, а також за умови заповнення не більше 50% посадочних місць", - пояснив він.

Крім того, він додав, що на помаранчевому рівні забороняється робота дискотек і нічних клубів, обмежується планова госпіталізація, а також виїзд дітей на оздоровлення та відпочинок, відвідування закладів соціального захисту.

Нагадаємо, що за добу, 7 листопада, в Україні зафіксовано 9397 нових випадків зараження китайським вірусом, хвороба забрала життя 138 заражених.

Лідером за кількістю нових хворих стала Харківщина, там за добу виявили 1074 заражень і зафіксували 10 смертей.

До позначки в тисячу випадків наближається і Київ. У столиці в суботу ще 943 хворих, 15 киян померли від вірусу.

Третьою за поширенням захворювання стала Запорізька область-688 заражень і 11 летальних випадків.

За минулу добу, 8 листопада, китайський вірус в Україні виявили у 8687 осіб, зафіксовано 115 летальних випадків, 2277 пацієнтів одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 469 018 осіб, з них 209 143 одужали, летальних випадків - 8565.

Нагадавши, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

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