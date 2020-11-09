Долар зірвався у прірву, НБУ сильно натиснув на курс валют: що тепер буде з гривнею
Курс валют в Україні 9 листопада здивує різким посиленням гривні, долару і євро міцно дістанеться.
Так, сто доларів на початку тижня втратять приголомшливі 22,68 гривні. Трохи менше, але здасть позиції і євро. Вони залишаться без 15,74 гривні.
Згідно з прогнозом експертів з НБУ, курс валют в Україні 9 листопада буде наступним:
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100 доларів – 2813,75 грн;
100 євро - 3342,45 грн.
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Українські чиновники розповіли про зміну системи штрафів громадян за порушення масочного режиму. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.
«При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби або органів місцевого самоврядування відразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також за не носіння маски на вулиці», - зазначив він.
За словами чиновника, "все кардинально зміниться" після того, як набуде чинності прийнятий Верховною Радою закон про штрафи за відсутність масок у транспорті та громадських місцях.
Домогтися виплат субсидії стане складніше, українцям видали важливий нюанс « " Перед тим, як отримати допомогу…»
Вже найближчим часом чиновники з уряду мають намір змінити процедуру перевірки одержувачів субсидії.
Про це розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.
"Зараз вже після того, як призначена субсидія, Міністерство фінансів, відповідальне в державі за проведення верифікації, проводить перевірку через всі існуючі бази даних. З початку наступного року процедура змінюється. Паралельно з органами соціального захисту населення буде здійснюватися перевірка з іншими реєстрами через Міністерство фінансів", - зазначив він.
Уточнимо, що зараз процедурою верифікації одержувачів субсидії займаються чиновники з Міністерства соціальної політики. А з січня місяця перед тим, як отримати допомогу від держави, необхідно буде пройти процедуру перевірки.
У Білорусі затримали понад тисячу протестувальників
У Білорусі затримали 1002 людини, які брали участь у Марші народовладдя. У Мінськ продовжують стягувати військову техніку.
Про затриманих повідомив сайт Правозахисного центру"Вясна".
Правозахисники опублікували прізвища мітингувальників, місто і управління міліції, в яке доставили людей. Більшість була затримана в Мінську.
Поодинокі випадки відзначені в Гомелі, Вітебську, Бобруйську.
Серед затриманих виявився білоруський актор Олександр Жданович, ведучий дитячої вечірньої передачі "Калиханка". Жданович заступився за жінку, на яку кричав співробітник ОМОНу
За даними сайту, актор знаходиться в будівлі партизанського РУВС Мінська.
Білоруські силовики також затримали" Міс Білорусь 2008 " Ольгу Хижинкову і ще близько 19 жінок. Їх посадили в автозаки і відвезли в невідомому напрямку.
Нагадавши, Лукашенко остаточно вийшов з себе, пригрозивши Україні та Польщі.
Як повідомляла Politeka, у Білорусі почався чорний день для Лукашенка, оголошено народний страйк.
Також Politeka писала, Путін намітив нове майбутнє для президента Білорусі.