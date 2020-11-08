Таким тілом може похвалитися далеко не кожна

Відома модель Сьюзі Кортез, яка вважається володаркою найкрасивіших сідниць, продемонструвала вражаючі форми, повністю позбувшись одягу

Бразильська красуня, яка перемогла у відомому конкурсі Міс Бум-бум, поділилася новим сміливим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Кортез вирішила сфотографувати себе в дзеркалі в простій домашній обстановці. При цьому модель не стала соромитися і повністю позбулася від усього одягу і нижньої білизни. Сьюзі стоїть до камери в півоберта і прикриває оголені груди руками.

Модель з гордістю демонструє своє накачане тіло з видимими біцепсами і кубиками преса. Очевидно, що постійні тренування красуні дають про себе знати, адже її тіло виглядає по-справжньому вражаюче.

Шанувальники Кортез прийшли в захват від такого знімка і буквально засипали модель компліментами і лайками.

Раніше ми писали, що Кортез показала нове фото зі спортивного залу, яке неймовірно вразило її передплатників.

Дівчина позує на тлі значних гантелей, примірявши спокусливий спортивний костюм, що складається з обтягуючих лосин і топа з вирізами в зоні преса. У дзеркалі вона демонструє накачані м'язи, які з'явилися у неї завдяки титанічним зусиллям.

Як справжня модниця, фітнес-модель не відмовила собі в задоволенні навіть в зал надіти численні аксесуари. Волосся вона розпустила і одягла бежеву кепку.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць показала міцний "горіх" в улюбленій позі: так і хочеться помацати.

Як повідомляла Politeka, господиня найкрасивіших сідниць, відтягнувши трусики, показала улюблену позу.

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