Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила спокусливими образами для нової гламурної зйомки

Зірка показала у своєму Instagram кадри з бекстейджу своєї нової зйомки для журналу VOGUE. Про це пише Politeka.net.

На короткому відео можна побачити, як Кароль позує перед камерами, демонструючи свою харизму і чарівність у всій їх красі.

Для зйомок стилісти підібрали Кароль відразу кілька образів. Так, вона позувала в сіро-блакитному вбранні зі спортивного топа і щільних колгот, строгому чорному вбранні, застебнутим під горло, звичайних джинсах і білій футболці і стильній білій сорочці.

Були серед образів співачки і більш сміливі: так на відео можна побачити, як вона позує топлес, а також лежить в ліжку, вкрита простирадлом.

Шанувальники зірки бурхливо обговорюють побачене.

"Неможливо прекрасна", " Ну Тіна блін, знову інтрижки. Чекаємо", "легше", "Тіна, ви – богиня", "Нас чекає щось дійсно цікаве. У-ля-ля. Скоріше б завтра настало", "Ну що Дан вийде з підвалу?", "Шок, відпала щелепа", "Вау, тільки подивіться на цю кішку", "Мама кішка! Тягніть відро з водою, вогнегасник вже не допомагає", - пишуть в коментарях.

До цього ми писали, що битву образів влаштували шанувальники Кароль на офіційній фан-сторінці зірки. Вони вирішили порівняти два наряди артистки, які вона одягала на вечір Хелловіна.

Як відомо, в 2020 році Тіна зіграла роль літньої господині готелю. Їй зробили моторошний макіяж, який зістарив її. Чорне плаття по фігурці і сиве волосся завершили образ.

У 2019 році Тіна була ангелом. Вона вела святковий ефір з величезними крилами за плечима.

Нагадаємо, білява Кароль подражнила ніжкою в розрізі, запаморочивши голову ніжною красою.

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