Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька похвалилася бездоганною зовнішністю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, на якому знімала своє обличчя зблизька. Дівчина традиційно зробила собі яскравий екстравагантний макіяж, нафарбувавши очі не тільки тінями, але також прикрасивши їх різнокольоровими каменями.

Особливу увагу на відео привернули пухкі губи красуні. Вона спокусливо позувала на камеру, зводячи з розуму своїх шанувальників. Особливого шарму образу додала косичка.

Варто відзначити, що нещодавно Зарицька видалила всі фотографії зі свого Instagram, додавши туди опис нового проекту. Групі здалося мало просто виступати з концертами, тому вони вирішили створити цілий всесвіт для дітей під назвою KAZKA SVIT, в який увійде книга, музика і серіал.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька влаштувала фотосесію в Чорнобилі. Красуня позувала на тлі чортового колеса. Зйомки артистка влаштувала не заради забави, а заради нового треку, який дозволить нагадати українцям про найбільшу техногенну катастрофу в історії Європи.

Як відомо, Олександра Зарицька стала неймовірно популярною, коли в складі групи KAZKA потрапила в Х-фактор. Втім, дівчина і раніше брала участь в талант-шоу, демонструючи свій неймовірний талант.

Нагадаємо, що пишнотіла Олександра Зарицька в червоному костюмі змусила українців затамувати подих: "Супер!".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька приспустила сукню і показала магію, фото в новому іміджі:"просто вау".

Також Politeka писала, що Олександра Зарицька в яскравому костюмі змусила українців затамувати подих від захвату:"неперевершена".