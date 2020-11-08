Маленький син Алли Пугачової і Максима Галкіна Гаррі підкорив зоряним шармом на шкільній лінійці
Відео з дітьми легендарної співачки і відомого шоумена було опубліковано на одному з фан-акаунтів в Instagram, передає Politeka.net.
На кадрах можна побачити, як Гаррі і Ліза в суворій шкільній формі виходять на лінійку. При цьому хлопчика веде за руку якась жінка, ймовірно - вчителька. У якийсь момент Гаррі дивиться прямо в камеру, що знімає його, а потім посміхається і підморгує. Виглядає він при цьому як справжня знаменитість.
"Сяй", - йдеться у підписі до відео.
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Шанувальники зіркової пари активно коментують відео.
"Ось будь ласка, ні масок ні поліції. Йде чіткий поділ на людське життя, і життя в резервації", "батьки ювеліри", "чому Лізочку не взяла за руку?", "Як помигивает, красунчик!", "Діточки чудові, такі славні і розвинені", "Ой, всі дівчата будуть наші", "Ох Гарі і шкода", "який він чудовий", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Гаррі і Лізі Галкіним вже сім років, і весь цей час їх старша сестра, 49-річна Крістіна Орбакайте, уникала питань про них. Але днями артистка, мабуть, втомилася тримати все в собі і зробила заяву, яка викликала дуже бурхливу реакцію.
Як виявилося, Христина була не в захваті від новини про те, що у Максима Галкіна і її матері з'являться спільні діти.
Нагадаємо, 71-річна Пугачова вразила новим пристрастю, Галкін скаче від задоволення: "Ось це Алла, ось це Борисівна".
Як повідомляла Politeka, Орбакайте не стрималася і видала все, що думає про близнюків Пугачової.
Також Politeka писала, що дочка Пугачової здивувала аристократичним образом, Примадонна може пишатися.