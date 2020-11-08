Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", запалила на сцені під пісню колеги

На своїй сторінці в Instagram білява красуня опублікувала кадри, на яких танцює на сцені під пісню Лалі Ергемлідзе, яка також є учасницею "Кварталу", передає Politeka.net.

На Каті – оригінальна чорна блузка з одним рукавом, такого ж кольору штани і туфлі на підборах. Вона хвацько танцює під пісню з іншими учасницями шоу і заряджає позитивом глядачів.

"Мій улюблений танець на @zhenskiykvartal_official! Як же ми всі кайфували на сцені від нього! Ви б чули наші вигуки і наш кураж на сцені! Це не передати словами!", – написала вона під відео.

У коментарях фанати не пошкодували компліментів, відреагував навіть Валерій Жидков, автор студії "Квартал 95":

"Dance Queen👸 🏻 😍", " Вау який чіткий танець️️️", "безумовно, гідно Мулен Руж👍👍👍👏👏👏💃💃💃", "Прямо чикыбамбоны", "так, особисто мені навіть так варто повчитися танцювати","♪ всі в розрив ))", "🔥🔥🔥".

Раніше ми розповідали про те, що зірка показала себе і розповіла про соціальні зв'язки, поділившись публікацією в соцмережі.

На фото красуня сидить в сорочці і колготах. Дівчина вмостилася на стілець і підняла ноги, позуючи боком. Катерина волосся залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем.

"З роками ми обростаємо величезною кількістю соціальних і родинних зв'язків: у нас з'являються друзі, колеги, діти, онуки, сусіди. Але старий друг може віддалитися, дитина – вирости і виїхати в інше місто, а улюблений начальник — назавжди зникнути з поля зору після зміни роботи. У підсумку виявляється, що єдина людина, з якою нам доводиться щодня, з перших до останніх хвилин, вибудовувати відносини і вести діалог, — це ми самі", – написала красуня під фото.

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