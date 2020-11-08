В Україні з 2021 року планують змінити соціальні виплати для деяких категорій українців

Зокрема, планують підняти соціальні виплати для сімей з дітьми через те, що зріс прожитковий мінімум. Крім того, в Україні очікується підвищення допомоги дітям-сиротам і мінімальної декретної допомоги для безробітних, пише "24 канал".

З 1 грудня 2020 року мінімальний прожитковий мінімум для дітей до 6 років складе 1921 гривню, для дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень. З 1 липня 2021 року ці суми збільшаться до 2013 гривень і 2510 гривень. А з 1 грудня 2021 року - до 2100 гривень і 2618 гривень.

Для дітей до 6 років: з 1 грудня 2020 року – 3803 гривні, з 1 липня 2021 року – 5033 гривні, з 1 грудня 2021 року – 5250 гривень.

Для дітей від 6 до 18 років: з 1 грудня 2020 року – 5988 гривень, з 1 липня 2021 року – 6275 гривень, з 1 грудня 2021 року – 6545 гривень.

Також піднімуть виплати для дітей-сиріт, які позбавлені батьківського піклування та для дітей з інвалідністю, які перебувають під опікою. З 1 грудня 2020 року на дітей до 6 років виплачуватимуть 6724 гривні, на дітей від 6 до 18 гривень – 8383 гривні.

Безробітні жінки мають право на оплату декретної відпустки. У цьому випадку їх виплати складуть суму в 25% від мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб.з 1 грудня 2020 року ця сума буде в 2383 гривні, з 1 липня – 2635 гривень, з 1 грудня 2021 року – 2749 гривень.

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