Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками дуже особистим фото

Як пише Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Красуня показала себе без прикрас - такою, якою вона буває вранці, коли ще не встигла нанести макіяж.

Співачка позувала на камеру в домашньому костюмі. Кофтинку красуня трохи підняла, засвітивши плоский животик. Волосся зірки було розпущене. Правда, виглядала вона дуже блідою і замученою.

"Умиротворений ранок перед супер насиченим знімальним днем. Додому повернуся швидше за все пізно вночі", - підписала фото зірка.

Всього за годину пост Каменських зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без традиційних питаннь про вагітність.

"Красива Каменських", "красивий, затишний костюмчик", "Милашка", "удачі", "Пробач, але фото ніяке", "Настя звичайно супер, приємно її бачити в стрічці у себе...красива", "ви прекрасні сьогодні", "таке відчуття, як ніби у неї токсикоз", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських захопила знімком поруч зі своєю мамою. Артистка позувала поруч з найближчою людиною. Вони сміялися і дивилися в кадр.

Нагадаємо, що соковита Каменських в топіку підірвала сцену з Аделіною із "Танців з зірками":"другий шанс".

Як повідомляла Politeka, непричесана Каменських в рейтузах заговорила про кращий день в її житті: "вагітна чи що?".

Також Politeka писала, що красуня-мама Насті Каменських вразила видом на сімейних фото, Потапу пощастило з тещею: "а де тато?".