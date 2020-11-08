Кабмін запропонував ряд нововведень після прийняття бюджету країни на 2021-й

Зокрема, Кабмін пропонує підвищити ряд акцизів і податків, адже без цього грошей на наступний рік може не вистачити. Крім того, повинні зрости ціни на алкогольні напої, а також буде розширено список українців, які повинні платити податки на власні автомобілі, пише Обозреватель.

На що вплине перерахунок акцизів

Це дозволить додатково зібрати до бюджету України приблизно 2,7 млрд грн. Найбільше перерахунок акцизів вплине на кінцеву вартість алкогольних напоїв. Через те, що його складова коливається від 7,8% до 30,5%, подорожчання буде непропорційним. Зокрема, подорожчання буде виглядати так:

пляшка горілки (40%) подорожчає з 89,4 до 92,93 грн;

пиво з 19,5 до 19,69 грн;

коньяк з 128,32 до 131,85 грн;

ігристе вино від 89 до 90,22 грн;

кріплене вино від 49 до 49,78 грн.

Стеження за банківськими рахунками українців

Найскандальнішою пропозицією влади стало те, що Кабмін вирішив стежити за банківськими операціями всіх українців.

Так, Кабмін пропонує розкривати на письмову вимогу податкового органу банківської таємниці про стан рахунків боржника, руху грошових коштів на рахунках, залишку коштів на рахунках, найму (оренди) банківського сейфа. Щоправда, для цього потрібно мати рішення суду про стягнення податкового боргу.

Навіть якщо законопроект приймуть, податкова зможе отримувати дані тільки за запитом і тільки за конкретний проміжок часу.

Новий податок на машину

В Україні транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень зараз платять власники машин віком до п'яти років і ціною від 375 мінімалок (трохи більше 1,8 млн грн). Кабінет Міністрів пропонує останню норму знизити до 200 мінімалок (1 млн грн).

Якщо залишити старі правила, в наступному році мінімальна ціна, при якій потрібно платити податок, становила б 2,2 млн грн. За новими правилами - 1,2 млн.

Якщо раніше транспортний податок платили залежно від об'єму двигуна, зараз методику ускладнили. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до 1 лютого публікує на своєму сайті список машин, за які доведеться платити додатково. Також чиновники розробили спеціальний калькулятор, який дозволяє розрахувати вартість машини.

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