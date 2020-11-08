Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала свою ідеальну фігуру

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Також Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

У перерві між зйомками модель радує користувачів мережі яскравими кадрами, які виставляє в Instagram. Кілька годин тому Кортез показала нове фото зі спортивного залу, яке неймовірно вразило її підписників.

Дівчина позує на тлі значних гантелей, примірявши спокусливий спортивний костюм, який складається з обтягуючих лосин і топа з вирізами в зоні преса. У дзеркалі вона демонструє накачані м'язи, які з'явилися у неї завдяки титанічним зусиллям.

Як справжня модниця, фітнес-модель не відмовила собі в задоволенні навіть в зал одягнути численні аксесуари. Волосся вона розпустила і одягла бежеву кепку. Крім того, модель не забула про найважливіший аксесуар цього року - захисну маску.

Залізний прес і пишні форми зірки неймовірно розхвилювали фанатів, які засипали Кортез компліментами:



"Красиве яке тіло🔥 🔥 🔥 😍 😍", "це топ", "що за тіло, вау", "чудова статура", "тіло богині".

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць пристрасно погладила свій бюст.

Як Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оголила "персики" і влаштувала спекотні танці на камеру.

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