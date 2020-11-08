Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала свою ідеальну фігуру
Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Також Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.
У перерві між зйомками модель радує користувачів мережі яскравими кадрами, які виставляє в Instagram. Кілька годин тому Кортез показала нове фото зі спортивного залу, яке неймовірно вразило її підписників.
Дівчина позує на тлі значних гантелей, примірявши спокусливий спортивний костюм, який складається з обтягуючих лосин і топа з вирізами в зоні преса. У дзеркалі вона демонструє накачані м'язи, які з'явилися у неї завдяки титанічним зусиллям.
Екс-солістка "Серебро" показала реальний розмір бюста у вузенькому топі: на заздрість всім
Онук Пугачової перервав мовчання про стосунки з батьком, який зламав ніс Орбакайте: "Торкнуся нарешті цієї теми..."
Коханці Тарзана знадобилася термінова допомога лікарів: "Не думала, що так сильно..."
Апетитна "наречена" Харламова без ліфчика побешкетувала на задньому сидінні машини: "Їду додому і..."
Як справжня модниця, фітнес-модель не відмовила собі в задоволенні навіть в зал одягнути численні аксесуари. Волосся вона розпустила і одягла бежеву кепку. Крім того, модель не забула про найважливіший аксесуар цього року - захисну маску.
Залізний прес і пишні форми зірки неймовірно розхвилювали фанатів, які засипали Кортез компліментами:
"Красиве яке тіло🔥 🔥 🔥 😍 😍", "це топ", "що за тіло, вау", "чудова статура", "тіло богині".
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць пристрасно погладила свій бюст.
Як Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оголила "персики" і влаштувала спекотні танці на камеру.
Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць показала свою головну родзинку.