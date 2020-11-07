Відомий український танцюрист Влад Яма приголомшив репера Потапа пародією на його дружину Настю Каменських

Як повідомляє Politeka.net, хореограф приміряв образ знаменитої співачки в рамках шоу"Маскарад". Він виклав фрагмент нового випуску на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Влад Яма надів екстремально коротке латексне плаття рожевого кольору і перуку, що імітує кучерики Насті Каменських. Разом з підтанцьовкою знаменитість запалив на сцені під пісню NK - "Elefante". Знаменитий танцюрист показав кілька фірмових рухів свого прообразу і від душі повиляв дупою.

"NK до ваших послуг 😘 Я запам'ятаю @maskarad_1plus1 саме таким! .. Друга хвилина виступу ще відвертіша, але це вже на YouTube... Спасибі за шалену підтримку", - підписав ролик Влад Яма.

На кадрах видно, що його танець вразив Потапа, який не на жарт розвеселився і навіть почав пританцьовувати слідом за учасником шоу. Наталія Могилевська, MONATIK, MARUV та інші зірки теж вразилися талантами Влада, а користувачі Мережі залишили багато захоплених коментарів:

"Дуже реалістично 😂"; " Суботня спокуса, вогонь💪"; "дав вогню, молодчинка"; "підняли настрій, спасибі"; " це взагалі розрив 🔥 🔥 🔥 😂 😂 😂 ми так сміялися 😭😭😭😍😍😍🔥🔥🔥🔥 краща пародія🤘 🏽"; "кращий".

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