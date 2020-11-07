Українці все частіше позбавляються квартир через борги



Як передає Як передає Politeka.net , Поради для збереження квадратних метрів дали на офіційній сторінці Міністерства юстицій України у Facebook.



Як уточнили у відомстві, якщо суд наклав арешт на майно, а борг у підсумку буде не погасить, то через суд можна забрати право власності на це майно.

У Мін'юсті звернули увагу, що арешт може бути знятий за постановою Виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини, але для цього потрібно виконати деякі вимоги: