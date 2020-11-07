Українці все частіше позбавляються квартир через борги
Як передає Politeka.net, Поради для збереження квадратних метрів дали на офіційній сторінці Міністерства юстицій України у Facebook.
Як передає Politeka.net, Поради для збереження квадратних метрів дали на офіційній сторінці Міністерства юстицій України у Facebook.
Як уточнили у відомстві, якщо суд наклав арешт на майно, а борг у підсумку буде не погасить, то через суд можна забрати право власності на це майно.
У Мін'юсті звернули увагу, що арешт може бути знятий за постановою Виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини, але для цього потрібно виконати деякі вимоги:
- Виконавець зобов'язаний зняти арешт з рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, що підтверджують, що на кошти, що знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення відповідно до Закону "Про виконавче провадження".
- З майна боржника може бути знятий арешт за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, якщо виявлено порушення Порядку накладення арешту.
- За наявності письмового висновку експерта, суб'єкта оціночної діяльності, підприємства про неможливість або недоцільність реалізації арештованого майна боржника у зв'язку зі значним ступенем його зносу, пошкодження. Також якщо витрати, пов'язані зі зверненням до такого майна стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути реалізоване, арешт з майна боржника може бути знятий за постановою виконавця.
У відомстві зазначили, що у всіх інших випадках арешт з майна або коштів може бути знятий за рішенням суду.
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