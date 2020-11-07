Шоумен Гарік Харламов продовжує з гумором ставитися до розлучення з Христиною Асмус

Так, резидент Comedy Club вирішив записати пародію на шоу "Холостяк", в якій жорстко пройшовся по колишній дружині.

За задумкою, Гарік Харламов виступав у ролі завидного нареченого, серце якого намагалися завоювати кілька дівчат.

Першій претендентці російський шоумен відмовив через ім'я Христина. Другу дівчину звали Олесею, але вона виявилася актрисою, що теж не влаштувала Гаріка, і він грюкнув дверима білого лімузина, в який вона сіла.

- Скоро я стану лікарем, а поки — інтерн, — розповіла про себе третя учасниця шоу.

- Ви що, знущаєтеся? - емоційно заявив гуморист і зачинив за нею двері автомобіля.

- Я професійний перекладач з англійської, - повідала четверта дівчина. - Зараз я перекладаю дуже цікавий текст. Після цих слів Харламов запустив в неї трояндою. Варто відзначити, що остання "наречена" - відсилання до скандалу навколо фільму "Текст", де у Христини Асмус була відверта сцена.

До цього ми розповідали, що Гарік Харламов засвітив невідому жінку, яка наводить порядки в його будинку, а також показав, як розбирається з шахраями.

Відомий російський шоумен, який цього літа оголосив, що розлучається з актрисою Христиною Асмус, поділився кумедним відео в своєму Instagram.

Гарік показав, як спілкується по телефону з шахраєм, який всіляко намагається вивідати його дані. При цьому артист як може тягне час, тим самим дратуючи свого співрозмовника.

Нагадавши, пустотлива "наречена" Гаріка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Харламова і Асмус змусила батька волати від жаху, відео.

Також Politeka писала, що хворіє Христина Асмус від душі постебалась над Харламовим з роззявленим ротом.