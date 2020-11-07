Шоумен Гарік Харламов продовжує з гумором ставитися до розлучення з Христиною Асмус
Так, резидент Comedy Club вирішив записати пародію на шоу "Холостяк", в якій жорстко пройшовся по колишній дружині.
За задумкою, Гарік Харламов виступав у ролі завидного нареченого, серце якого намагалися завоювати кілька дівчат.
Першій претендентці російський шоумен відмовив через ім'я Христина. Другу дівчину звали Олесею, але вона виявилася актрисою, що теж не влаштувала Гаріка, і він грюкнув дверима білого лімузина, в який вона сіла.
"Аж очам боляче": зірка "Дизель шоу" Булітко вразила зовнішністю, влаштувавши "пожежу" на голові
Зірка "Сватів" Васильєв після сварки з Добронравовим розкрив правду про свій відхід: "Федя він же взагалі..."
Коханці Тарзана знадобилася термінова допомога лікарів: "Не думала, що так сильно..."
Пожежа охопила знаменитий готель біля моря в Одесі, рятувальники кинулися на допомогу: кадри НП
- Скоро я стану лікарем, а поки — інтерн, — розповіла про себе третя учасниця шоу.
- Ви що, знущаєтеся? - емоційно заявив гуморист і зачинив за нею двері автомобіля.
- Я професійний перекладач з англійської, - повідала четверта дівчина. - Зараз я перекладаю дуже цікавий текст. Після цих слів Харламов запустив в неї трояндою. Варто відзначити, що остання "наречена" - відсилання до скандалу навколо фільму "Текст", де у Христини Асмус була відверта сцена.
До цього ми розповідали, що Гарік Харламов засвітив невідому жінку, яка наводить порядки в його будинку, а також показав, як розбирається з шахраями.
Відомий російський шоумен, який цього літа оголосив, що розлучається з актрисою Христиною Асмус, поділився кумедним відео в своєму Instagram.
Гарік показав, як спілкується по телефону з шахраєм, який всіляко намагається вивідати його дані. При цьому артист як може тягне час, тим самим дратуючи свого співрозмовника.
Нагадавши, пустотлива "наречена" Гаріка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".
Як повідомляла Politeka, маленька дочка Харламова і Асмус змусила батька волати від жаху, відео.
Також Politeka писала, що хворіє Христина Асмус від душі постебалась над Харламовим з роззявленим ротом.