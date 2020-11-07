Шоумен Гарік Харламов продовжує з гумором ставитися до розлучення з Христиною Асмус

Так, резидент Comedy Club вирішив записати пародію на шоу "Холостяк", в якій жорстко пройшовся по колишній дружині.

За задумкою, Гарік Харламов виступав у ролі завидного нареченого, серце якого намагалися завоювати кілька дівчат.

Гарік Харламов

Першій претендентці російський шоумен відмовив через ім'я Христина. Другу дівчину звали Олесею, але вона виявилася актрисою, що теж не влаштувала Гаріка, і він грюкнув дверима білого лімузина, в який вона сіла.

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- Скоро я стану лікарем, а поки — інтерн, — розповіла про себе третя учасниця шоу.

- Ви що, знущаєтеся? - емоційно заявив гуморист і зачинив за нею двері автомобіля.

- Я професійний перекладач з англійської, - повідала четверта дівчина. - Зараз я перекладаю дуже цікавий текст. Після цих слів Харламов запустив в неї трояндою. Варто відзначити, що остання "наречена" - відсилання до скандалу навколо фільму "Текст", де у Христини Асмус була відверта сцена.

До цього ми розповідали, що Гарік Харламов засвітив невідому жінку, яка наводить порядки в його будинку, а також показав, як розбирається з шахраями.

Відомий російський шоумен, який цього літа оголосив, що розлучається з актрисою Христиною Асмус, поділився кумедним відео в своєму Instagram.

Гарік показав, як спілкується по телефону з шахраєм, який всіляко намагається вивідати його дані. При цьому артист як може тягне час, тим самим дратуючи свого співрозмовника.

Нагадавши, пустотлива "наречена" Гаріка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Харламова і Асмус змусила батька волати від жаху, відео.

Також Politeka писала, що хворіє Христина Асмус від душі постебалась над Харламовим з роззявленим ротом.