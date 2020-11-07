Шоумен Максим Галкін похвалився теплицею, якою займається Алла Пугачова
Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на Instargam-сторінці дочки зіркової пари Єлизавети (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця).
"Це ж круто", - йдеться у підписі до відео.
На опублікованих кадрах Галкін провів ревізію посадженого на ділянці.
"Хлопці, я перебуваю в свята-святих! Алла придумала зробити у нас на ділянці теплицю", - заявив шоумен.
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Примадонна знатно постаралася: в теплиці підростають помідори, цибуля, солодкий перець і багато іншого. Особливу увагу Галкін звернув на редиску, яка вже дозріла.
Шанувальники зіркової сім'ї захопилися такою хазяйновитістю Примадонни:
"Ну Алла справжня господиня!", " Здорове харчування без нітратів-це круто, молодці", "Коли встигли?", "Милуюся вами. Ваша сім'я гідна захоплення", " Ось це Алла, ось це Борисівна - писали під постом.
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Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова публічно заговорила про зради Галкіна, молодий чоловік не став мовчати: «я згубив твою...».