Фітнес-модель Юлія Мішура показала нове фото, зроблене у ванній

Як передає Politeka.net, українська спортсменка прославилася після того, як завоювала кубок Європи з бодібілдингу в 2016 році.

Зараз дівчина активно розкручує свій Instagram-аккаунт, де ділитися з численною аудиторією знімками підтягнутого тіла і роздає поради щодо приведення свого організму в спортивну форму.

Мішура невпинно тренується в спортзалі і мотивує інших людей займатися собою.

Останньою фотографією, яку вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, був кадр, зроблений до або після вправ. Красуня зайшла у ванну, навела камеру на дзеркало і відобразила свій величезний бюст, запакований в чорний топ. Також на ній були одягнені тісні лосини, які підкреслили пружні сідниці фітнес-моделі і дуже тонку талію.

Ми писали, що українська фітнес-модель Юлія Мішура епатувала публіку жарким чином.

Юлія одягла тісний помаранчевий костюм, під яким не було білизни, що видно за виразними випираючими ознаками. Модель втягнула живіт і виставила назад свої апетитні сідниці.

Нагадаємо, фітнес-модель Юлія мішура заінтригувала кадром крупним планом

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура блиснула розкішним тілом

Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура блиснула засмаглими півкулями в апетитній білизні