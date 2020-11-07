Вартість держмита, яку потрібно оплачувати при оформленні документів, зросте в десятки разів

Про це пише Обозреватель

Тепер українцям для того, щоб завірити заповіт/домовленість, доведеться заплатити в десятки разів більше.

Ці нововведення прописані в законопроекті, який вже зареєстрований у Верховній Раді.

Завірити заповіт:

Зараз : 85 копійок.

Буде: 255 грн.

За дублікат документів, завірених у нотаріуса

Зараз : 51 копійка.

Буде: 85 грн.

Завірити підпис на офіційному документі

Зараз : 34 копійки.

Буде: 170 грн.

За підтвердження доручення на право користування транспортного засобу

Зараз : родича першої лінії: 1,7 грн; не родичам: 5,1 грн.

Буде : родича першої лінії: 170 грн; не родичам: 255 грн.



"Внесення даного законопроекту обумовлено необхідністю запобігання зменшенню доходів місцевих бюджетів в сучасних умовах", - пояснив автор законопроекту мета підвищення в десятки разів вартість держмита. Таким чином, оформлення деяких документів буде в 750 разів дорожче.

У приватних нотаріусів розцінки будуть зовсім інші, які прописані в прайсі, затвердженому обласним відділом Мін'юсту.

Для порівняння, якщо законопроект затвердять і завірення заповіту обійдеться в 255 грн (що вже в десятки разів дорожче, ніж зараз), то у приватного нотаріуса в Києві за цю ж послугу доведеться заплатити як мінімум 700 грн.

Раніше ми розповідали, що українці будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

Якщо зараз розмір податку - до 1,5% мінімалки за кожен "зайвий" квадратний метр. Але доведеться більше віддати грошей, якщо нерухомість здається в оренду. В такому випадку податкова пільга скасовується, і власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.

Нагадаємо, що Новий податок зобов'яжуть платити українців, що відомо

Як повідомляла Politeka, українців здеруть податок за новими правилами, що потрібно знати

Також Politeka писала, що Податків з українців здеруть ще більше, дефіцит держбюджету йде на рекорд