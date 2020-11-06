Американська фітнес-модель Ана Чері показала найкращі кадри зі свого відпочинку

Кілька тижнів тому Ана вперше за довгий час вирушила на Мальдіви і по поверненню з райських островів продовжує ділитися сонячними добірками фото і відео. Про це пише Politeka.net. Цього разу вона показала, як веселилася на пляжі і розважалася на водних гойдалках.

Дівчина приміряла крихітний бікіні з ледь помітними зав'язками і прогулялася в ньому на узбережжі, а також покрутила п'ятою точкою на гойдалках для залучення уваги. Як правило, модель постійно акцентує увагу на сідницях, якими дуже пишається.

"Коли буде похмуро, нехай буде сонце! ☀ ️ брыз бризки і гойдалки у вихідні! З п'ятницею подивіться мою біографію, щоб побачити повне відео!",- написала Ана.

Ось як шанувальники реагують на вечірнє відео:

"Дуже добре; це повинно бути для очей вашого хлопця, але не для решти світу !! 🙄 ; Занадто шалено! Занадто жарко, занадто жарко; вони криві?!?! 🤔 ... Моє обличчя Криве після цього відео! 😂 🙃 🥰 🔥 ; Дивовижна жінок, знімайте це!!!; І тобі щасливої п'ятниці, Ана; красива; Ана супер відомі жінки🙏; якщо одного разу я вирішу провести залишок свого життя з кимось, знайте, що Ви перша в списку; Будь веселкою 🌈 в чужій хмарі️️😍 😍; ти таке благословення, така неймовірно красива😍❤️».

Ми також писали, що Ана вже не перший рік працює зі своїм магазином спортивного одягу і рекламує костюми для спортсменок, надягаючи їх особисто і показуючи в повсякденному житті. Про це пише Politeka.net. Так як дівчина є ще й популярним блогером, нерідко вона знімається в спеціальних фотосесіях для свого Instagram-аккаунта.

На деяких фото можна помітити, що дівчина володіє пишними формами і може похвалитися зовсім не стрункою фігурою. Підкачане тіло-результат її занять в залі і правильного харчування. Ана раніше працювала фітнес-тренером, тому вся інформація на її сторінці стосується або харчування і тренувань, або одягу для фітнес-красунь.

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