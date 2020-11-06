Керівник і актор студії "Квартал 95" здивував зовнішнім виглядом без своєї знаменитої лисини

Як пише Politeka.net, він виклав незвичайне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Гуморист заріс щетиною і зробив селфі у себе вдома, щоб здивувати шанувальників. На опублікованому знімку Євген Кошовий зображений з вусами, невеликою борідкою і їжачком волосся на голові. У такому вигляді актора навіть складно дізнатися, так і хочеться поцікавитися, а де ж лисина. До того ж, він злегка витріщив очі і зробив забавне вираз обличчя.

"І шо ви там, лисі? І безбороді", - звернувся Євген Кошовий до користувачів соцмережі. На жаль, вони не змогли йому відповісти, адже фото з'явилося в сторіз, де коментарі недоступні.

Раніше Євген Кошовий прийняв рішення не голити обличчя і лисину, поки у нього є час на карантині. Артист написав у мікроблозі, що йому захотілося деякий час пожити з волоссям, а на підтвердження своїх намірів він опублікував фотографію крупним планом, з уже злегка відросла зачіскою. Комік також заявив, що не буде голитися.

А ще раніше Євген Кошовий змінився до невпізнання заради пародії на Савіка Шустера і його відоме ток-шоу. Завдяки фільтру у актора з'явилися величезні очі, вуха і носа, а також практично зник рот.

Нагадаємо, зацькована дочка Кошового з "Квартал 95" не витримала і зважилася на зізнання.

Як повідомляла Politeka, бойкот "Кварталу 95" під керівництвом Кошового, народ готовий на крайні заходи: "Женя, скоро пачка трісне".

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