Хто замінив відомих акторів у сучасних фільмах

Чимало режисерів намагалися заробити грошей, знявши фільм за мотивами улюблених мільйонами радянських картин

Як передає Politeka.net, деякі нові фільми прохолодно зустріла публіка, але деякі цілком влаштували глядачів. Як виглядають сучасні актори, які замінили в картинах легенд радянського кіно.

Знамениту "мимру" в новому "Службовому романі" зіграла зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова. Втім, актрисі не вдалося повторити образ, створений легендарною Алісою Фрейндліх.

А ось Ольгу Рижову зіграла Настя Заворотнюк, яка відмінно вжилася в образ.

Популярна комедія "Кавказька полонянка" була перезнята в 2014 році. Роль Ніни виконала зірка фільмів "Квартал 95" Настя Задорожна, а Шурика прекрасно зіграв виконавець ролі Левіна в "Інтернах", актор Дмитро Шаракоіс.

"Джентельмени, удачі!" з Сергієм Безруковим хоч і не стали повною копією старого фільму, але дуже сподобалися публіці.

"Безруков красень", - зазначили в коментарях глядачі.

На окрему увагу заслуговує фільм "Іронія долі", який отримав повноцінне продовження. У цьому фільмі не тільки були задіяні нові актори, такі як Ліза Боярська, Костянтин Хабенський і Сергій Безруков, але також повернулися до своїх ролей Андрій Мягков і Барбара Брильська.

Нагадаємо, що Анастасія Задорожна засвітила зайве у відвертій сукні посеред ремонту: "Красотуля яка!".

Як повідомляла Politeka, палюча Світлана Ходченкова потрясла формами в червоному топі без білизни: "Шикарна!".

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