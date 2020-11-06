Російська виконавиця Алла Пугачова втратила близького друга
Як передає Politeka.net, про це артистка повідомила у себе в Instagram.
"Ось і все. Ти пішов від нас назавжди. Непоправна втрата. Друже мій, ти незабутній. Ти завжди в моєму серці", - написала Пугачова, супроводивши пост фотографією сатирика Михайла Жванецького.
Всього за півгодини її пост отримав величезний відгук. Його оцінили понад 30 тисяч осіб. І ще майже 2 тисячі шанувальників висловили слова співчуття.
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"Царства Небесного", "та що ж таке...Господи...що за рік", "дуже сумно", "дуже шкода. Співчуваю. Велика втрата", "сумуємо, який жах", "Боже мій, невже!!! Яка жахлива новина... Світла пам'ять назавжди", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, 6 листопада на 87-му році життя помер російський письменник-сатирик Михайло Жванецький. На даний момент не розголошується причина смерті артиста. Лише минулого місяця Жванецький остаточно пішов зі сцени, вирішивши припинити виступи через шанобливий вік.
Михайло Жванецький родом з Одеси. Він став відомим завдяки знайомству з Аркадієм Райкіним, який запропонував йому посаду в Ленінградському театрі мініатюр. Тоді і почалася його кар'єра.
Нагадаємо, що пішов з життя легендарний Михайло Жванецький: перші подробиці трагедії.
Як повідомляла Politeka, сумна звістка про Михайла Жванецького, прийшов час прощатися: "на 87 році життя...".
Також Politeka писала, що з Михайлом Жванецьким попрощалися назавжди:"Старого портфельчика шкода".