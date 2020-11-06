Так ось у чому справа!

Актор Анатолій Васильєв, що полюбився глядачам як професор Юрій Ковальов в серіалі "Свати", розповів про конфлікт з колегою Федором Добронравовим

Персонажа Васильєва обожнювали глядачі, але після четвертого сезону він несподівано покинув проект. Актор пояснив, що сталося, пише "Стархит".

Відзначається, що Васильєву не сподобалася, як змінився серіал після того, як ним став займатися Добронравов.

«У першій частині було смішно, але в той же час і зворушливо. А потім почали повертати все в бік примітивного ситкому, де текст говорять практично без зупинок, а за кадром звучать сміх і оплески», — обурювався артист.

Васильєв неодноразово намагався заперечити, тому які жарти сали переважати в серіалі, але його ніхто не слухав. Останньою краплею стала сцена, де "Діда Юру" садять у в'язницю, а герой Федора Добронравова приходить його виручати, але при цьому кривляється перед співробітниками відділення. Відзначається, що саме тоді і зав'язався конфлікт між Васильєвим і Добронравовим.

«Я пішов в першу чергу від Феді, а потім вже від режисера. Федя, він же взагалі починав як клоун. Але і клоуни різні бувають. Я був знайомий з Леонідом Єнгібаровим, Юрієм Нікуліним. Це був розумний, тонкий гумор. А є клоуни, які працюють на самому грубому і примітивному рівні. І я в такому брати участь не хочу", - говорив Васильєв В інтерв'ю.

У свою чергу Добронравов заперечував наявність конфлікту. За його словами, виконавець ролі Ковальова покинув серіал заради іншого, більш важливого для нього проекту.

Відзначимо, в новому сезоні «Сватів» Юрія Ковальова «воскресять». Він з'явиться в серіалі, як спогади інших персонажів. Ймовірно, конфлікт, якщо такий мав місце, вичерпаний і всі розбіжності між Васильєвим і Добронравовим залишилися в минулому.

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