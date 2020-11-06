Українці підтримали доньку Євгена Кошового, яка страждає через славу зіркового батька

Як пише Politeka.net, в одному з інтерв'ю Варвара поскаржилася на булінг з боку інших дітей у школах. Дівчинка розповіла, що її дістають через професію Євгена.

"У мене взагалі немає бажання ходити в це неприємне для мене місце. Не бачу сенсу. Не хочу сидіти на одному місці, хочу далі розвиватися. Розумію, що навчання важливе, але як тільки мова йде про школу, уроки, у мене відразу ж пропадає настрій", - розповіла Варя. - " Так, мені дуже прикро, що діти так чинять. Одного разу мені так набридло, що тата в черговий раз назвали клоуном, що я не витримала і висловилася, щоб більше ніхто не смів так про нього говорити... Я боюся. Я не вмію відповідати. Краще просто промовчу".

Дочка відомого гумориста розповіла, що не хоче переходити в іншу школу, адже там швидко дізнаються про професію її тата і теж почнуть труїти. Дівчинка намагається не вплутуватися в конфлікти з однолітками, не бажаючи виявитися винуватою.

Користувачі соцмереж підтримали Варвару в коментарях:

"Те, що не відповідаєш - молодець. Це вчинок дорослої людини. Тримайся гідно"; "Варя, ти молодець, сильна дівчинка"; "Варюха! Дана ситуація навчить тебе гідно перенести цю цькування"; "Варя, не звертай уваги, вони просто заздрять що у тебе такий ТАТО"; " Варвара, ти найкраща!!! Ходи в школу з гордо піднятою головою".

Нагадавши, зацькована дочка Кошового з "Квартал 95" не витримала і зважилася на визнання.

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