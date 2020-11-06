Американська фітнес-модель Ана Чері вразила фігурою в занадто тісному спортивному костюмі

Ана вже не перший рік працює зі своїм магазином спортивного одягу і рекламує костюми для спортсменок, надягаючи їх особисто і показуючи в повсякденному житті. Про це пише Politeka.net. Так як дівчина є ще й популярним блогером, нерідко вона знімається в спеціальних фотосесіях для свого Instagram-аккаунта.

На деяких фото можна помітити, що дівчина володіє пишними формами і може похвалитися зовсім не стрункою фігурою. Підкачане тіло-результат її занять в залі і правильного харчування. Ана раніше працювала фітнес-тренером, тому вся інформація на її сторінці стосується або харчування і тренувань, або одягу для фітнес-красунь.

На одних зі своїх фото Чері блиснула пікантними видами на свої достоїнства в коротеньких шортиках світлого відтінку і стильному ТОПі, під яким не було білизни. Ось як реагують в мережі:

"Маленький секрет😜 👑; яка красива тріщина; сліпуче🥰 🔥; дівчинка явно на полюванні❤️; ти ідеальна я тебе обожнюю💋 💋 💋; люблю чубок на тобі !! Чудово😍 😍 😍; цей образ - дуже зрілий етап у Вашому житті. Ти бомба; неймовірно приваблива Малятко🔥 💞 👌; дуже добре🔥 🔥 🔥; людина, що я б зробив з тобою, тьху😍 😛 👀 💖; занадто жарко; дорогоцінні камінчики; ти символ краси».

Ми також писали, що незважаючи на різноманітність кадрів в профілі Ани, найбільше відгуків і коментарів отримують ті пости, в яких дівчина приміряє щось незвичайне. На одному з таких фото Чері позувала в прозорому бежевому боді і спортивних штанях болотного кольору.

"Я просто буду тут відкладати речі на наступну годину або близько того 😝 хочеш написати мені коментар, і я відповім ??? PS Я люблю збирати речі, але так не люблю розпаковувати ☺ мої валізи буквально цілодобово лежать в кутку! ... іноді тижні 🙈 хтось такий же?? Або це тільки я ... 😐», - написала Ана.

Ось як реагують в мережі:

"Чому так спокусливо🔥 🔥; Ти моя єдина любов ❤️😍 і ти будеш моєю єдиною «королевою»; У тебе красиві ніпелі; красива; Боже мій, я нічого не можу з собою вдіяти; які шикарні диньки!; Так смачно; О Господи!! 😍 😍 😍 ; Вау, я люблю твоє тіло».

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