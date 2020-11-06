Розкрито нюанси механізму обов'язкового пенсійного накопичення, який хочуть впровадити в Україні

Про це пише Сьогодні.

Так, найближчими днями Рада може затвердити законопроект про запуск накопичувальних пенсій (другий рівень пенсійної системи).

На перших порах існування цієї системи пропонується 3% зарплати перераховувати на особистий пенсійний рахунок працівника (1% – із суми, яку отримує працівник, і 2% платить роботодавець). Але вже з часом відсоток відрахувань може зрости - по 7% щомісяця.

Законопроект може вступити в силу з 2021 року, а перші відрахування в приватні пенсійні фонди можуть початися в 2023 році. Але Мінсоцполітики пропонує, щоб українці відкладати собі на пенсію вже з 2022 року.

Якщо законопроект Рада затвердить до кінця 2020-го, внески на особистий пенсійний рахунок почнуть брати з 1 січня 2022 року.

За умови запуску системи, держказначейство буде приймати внески, вести їх облік, перераховувати частину грошей в ПФУ.

Фонд відповідатиме за персоніфікацію цих внесків, використовуючи реєстр застрахованих осіб як базу для централізації інформації за принципом "єдиного вікна".

Держподаткова служба контролюватиме сплату внесків. А пенсійні фонди (приватні) і компанії з управління активами будуть здійснювати накопичення, Управління, адміністрування активів.

Раніше ми розповідали, що в Україні пенсії для тих, хто ніколи не працював, і тих, хто відпрацював нормативний стаж до 15 років, однакові, і встановлені вони на рівні мінімалки.

Право на такі виплати, як попереджає глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, громадяни України отримують в різному віці.

"Це раніше так звана "соціальна пенсія" була мінімальною пенсією за віком. Її розмір прирівняний до розміру прожиткового мінімуму. Ось зараз це 1 712 грн", – поянила вона.

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