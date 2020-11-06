Розкрито нюанси механізму обов'язкового пенсійного накопичення, який хочуть впровадити в Україні

Про це пише Сьогодні.

Так, найближчими днями Рада може затвердити законопроект про запуск накопичувальних пенсій (другий рівень пенсійної системи).

пенсіонери Комуналка платіжки виплати субсидії

На перших порах існування цієї системи пропонується 3% зарплати перераховувати на особистий пенсійний рахунок працівника (1% – із суми, яку отримує працівник, і 2% платить роботодавець). Але вже з часом відсоток відрахувань може зрости - по 7% щомісяця.

Популярні новини зараз

Лобода розстебнула блузку і спокусила томну Собчак перед камерою: "Ксюня, люби і..."

Масове отруєння людей на Одещині, одна дитина впала в кому: "купили на Привозі"

Син Корольової і Тарзана розкрив плащ, під яким не виявилося нічого: "Продовжує справу батька"

Україна повернеться до нормального життя: вчений спрогнозував, коли пандемія піде на спад
Показати ще

Законопроект може вступити в силу з 2021 року, а перші відрахування в приватні пенсійні фонди можуть початися в 2023 році. Але Мінсоцполітики пропонує, щоб українці відкладати собі на пенсію вже з 2022 року.

Якщо законопроект Рада затвердить до кінця 2020-го, внески на особистий пенсійний рахунок почнуть брати з 1 січня 2022 року.

За умови запуску системи, держказначейство буде приймати внески, вести їх облік, перераховувати частину грошей в ПФУ.

Фонд відповідатиме за персоніфікацію цих внесків, використовуючи реєстр застрахованих осіб як базу для централізації інформації за принципом "єдиного вікна".

Держподаткова служба контролюватиме сплату внесків. А пенсійні фонди (приватні) і компанії з управління активами будуть здійснювати накопичення, Управління, адміністрування активів.

гривня, гроші, багатство

Раніше ми розповідали, що в Україні пенсії для тих, хто ніколи не працював, і тих, хто відпрацював нормативний стаж до 15 років, однакові, і встановлені вони на рівні мінімалки.

Право на такі виплати, як попереджає глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, громадяни України отримують в різному віці.

"Це раніше так звана "соціальна пенсія" була мінімальною пенсією за віком. Її розмір прирівняний до розміру прожиткового мінімуму. Ось зараз це 1 712 грн", – поянила вона.

Нагадавши, в Украні гряде нове підвищення пенсій на 11%, але пощастить не всім

Як повідомляла Politeka, кого в Україні чекає безбідна старість і що треба зробити прямо зараз

Також Politeka писала, що перерахунок пенсій відбудеться у грудні, хто з українців отримає підвищені виплати