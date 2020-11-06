Стало відомо, хто за рішенням уряду буде звільнений від оплати комуналки

Про це пише Обозреватель.

Так, за рішенням Кабміну додаткові надбавки до пенсійних виплат отримають ті, у кого в АТО/ООС загинув член сім'ї. Крім цього, деякі категорії українців будуть частково звільнені від комунальних платежів.

З комуналкою "пощастить" Героям України, Героям соціалістичної праці та повних кавалерів ордена Трудової Слави. Ці українці звільняються від комуналки в будинках без опалення в межах соціальних нормативів.

Також була затверджена адресна допомога до пенсійної виплати непрацездатним членам сім'ї добровольців, які загинули під час участі в АТО/ООС, у разі втрати годувальника або до призначеної дітям державної соцдопомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

"Розмір виплат одному члену сім'ї повинен становити не менше 7800 грн, на двох і більше членів сім'ї - не менше 6100 гривень кожному", - роз'яснили всі нюанси в Міністерстві соціальної політики.

Варто відзначити, що розмір витрат з бюджету на ПФУ складе майже 204 млрд.з 1 січня 2021 року мінімалка буде в розмірі 1769 гривень.

З 1 липня її підвищать до 1854, а з 1 грудня - до 1934 гривень. Також після червня пенсіонерам, яким виповнилося 75 років, доплачуватимуть по 400 грн щомісяця до основної зарплати.

Надбавку в 500 гривень отримають пенсіонери віком від 80 років, а на травень запланована чергова індексація виплат.

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