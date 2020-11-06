Телеведуча і співачка Ольга Бузова похвалилася перед шанувальниками новими покупками
Про це зірка розповіла у своєму Instagram.
Так, популярна телеведуча вирішила урізноманітнити стрічку в своєму особистому мікроблозі, опублікувавши фотографії, які не пов'язані з проектом "Льодовиковий період".
На знімках видно, як Ольга Бузова "розгорнула" куртку і показала своє "багатство". Йдеться про клатч від Louis vuitton, яким співачка вирішила себе побалувати.
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"Щось у мене останнім часом вся стрічка В моїх фото з льоду на ковзанах. Ну що поробиш, якщо зараз я живу цим проектом, і тренуюся кожен день. Тому ловіть модну мене після тренування. Але локація, як ви вже зрозуміли, та ж. Лужники. Як вам мої обновочки?",- підписала Ольга Бузова свіжі кадри у своєму мікроблозі.
Користувачі миттєво відреагували на публікацію і завалили телеведучу десятками захоплених коментарів.
"Красуня", "удачі тобі і успіхів"," як завжди на висоті", "Ви просто красуня!", "Моя найкраща"," Модно, стильно і красиво", " дуже красива, стильна, природна!", "Класні обновочки, а я все ніяк не можу свої приміряти... Захворіли і нікуди з дому не виходимо", " ти Оль велика молодець. Я пишаюся тобою", "вона хотіла б жити на Манхеттені, але вдома чекає пакет в пакеті з пакетами", "Ухо, яка красуня, просто очей не відірвати. Пощастило все-таки Даві", - написали шанувальники під новими знімками.
Раніше Ольга Бузова постала в обтягуючому топіку і лосинах, також красуня одягла маленьку спідничку, схожу більше на пояс. Зірка розпустила волосся, яке лягло красивими хвилями.
Артистка розповіла про свою участь у шоу "Льодовиковий період". За її словами, це коштує витраченого часу.
Більш того, як зізналася Ольга Бузова, через участь в шоу на льоду вона фізично страждає і змушена щодня клеїти пластирі на пальці.
Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".
Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом: "рознос, Оль".
Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".