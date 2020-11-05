Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма влаштував чуттєву фотосесію на березі зі своєю дружиною

Відповідними знімками поділилася у своєму Instagram Лілія Яма, пише Politeka.net. Вона також поділилася своїми думками про ідеальну сім'ю.

Так, Лілія зізналася, що вважає жінку – крилами чоловіка.

"Від її настрою багато в чому залежить загальна атмосфера у сім’ї. Я не можу сказати, що роблю щось навмисно в нашій родині, користуючись якимись правилами з книжок. Все відбувається на рівні відчуттів та інтуїтивно. Розумію, що дуже важливо підтримувати свого чоловіка та вірити в нього всім серцем. Інколи навіть більше, ніж він сам. Наша Віра та Підтримка - активні стимулятори розвитку та досягнення успіху для рідної половинки. А любов - надихає", - написала дружина ями.

На опублікованих нею знімках вони з чоловіком позують на піску в стильних образах. Так, Влад вибрав для фотосесії джинси і чорну майку, повністю відкриває його руки. Сама ж Лілія постала в облягаючій чорній сукні з відкритими плечима, що ідеально підкреслює всі вигини її фігури.

Шанувальники пари не змогли стримати своїх емоцій від побаченого.

"Слова просто в мішень ви одне ціле", "шикарні "Крила" У Вас, Влад", "ви дуже красива і гармонійна пара! Будьте щасливі і улюблені!", "І крила шикарні, і розмах відмінний", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" похвалилася галантним красенем-сином, весь в батька.

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