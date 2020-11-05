Відома модель і дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова вразила розкішним виглядом у сукні з екстремальним вирізом
31-річна красуня поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Свою публікацію модель присвятила воді і її незвичайним і корисним властивостям. Підкріпити наукові факти вона вирішила власним прикладом. Так, на фото вона тримає в руках склянку з водою і млосно підносить її до рота.
При цьому Логунова позує на шкіряному дивані в кімнаті з розкішним оздобленням. Окремої уваги варта вечірня сукня красуні. Сріблястий наряд з рукавом з одного боку і відкритим плечем з іншого загадково переливається завдяки безлічі паєток, що прикрашають його. Пікантної родзинки йому додає величезний розріз на спідниці, що відкриває всю ногу і стегно моделі.
Апетитна "наречена" Харламова без ліфчика побешкетувала на задньому сидінні машини: "Їду додому і..."
Нові тарифи з грудня, що чекає українців у платіжках: "Підняли до 312 грн за…"
Добронравову знайшли заміну в "Сватах", Іван Будько вже не той: "Зовсім старий, аж серце стиснулося"
Тіна Кароль розчарувала виглядом "диньок" у сукні з бездонним декольте: "Провисли"
Шанувальники Логунової не змогли пройти повз такого поста.
"Яка ти красива", "яка ви красива а вода так, дуже важлива складова організму!", "Як завжди неперевершена", "чиста, як сльоза", "Поліна, ви неймовірна жінка", "ви шикарні на цій фотографії. Вам дуже йде образ", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Логунова поділилася кадром, на якому вона в одній майці і штанях елегантно позує перед дзеркалом. Доповнити образ Логунова вирішила ефектним макіяжем і зачіскою.
Нагадаємо, пекуча дружина Ступки влаштувала підбадьорливе тренування у вузькому спортивному костюмі: "яка крута!".
Як повідомляла Politeka, струнка дружина Ступки сіла перед камерою, спокусивши формами: божественний ракурс.
Також Politeka писала, що пекуча дружина Ступки вип'ятила губки і вразила тонким почуттям гумору: "це так забавно".