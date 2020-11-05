Відома модель і дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова вразила розкішним виглядом у сукні з екстремальним вирізом

31-річна красуня поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Свою публікацію модель присвятила воді і її незвичайним і корисним властивостям. Підкріпити наукові факти вона вирішила власним прикладом. Так, на фото вона тримає в руках склянку з водою і млосно підносить її до рота.

При цьому Логунова позує на шкіряному дивані в кімнаті з розкішним оздобленням. Окремої уваги варта вечірня сукня красуні. Сріблястий наряд з рукавом з одного боку і відкритим плечем з іншого загадково переливається завдяки безлічі паєток, що прикрашають його. Пікантної родзинки йому додає величезний розріз на спідниці, що відкриває всю ногу і стегно моделі.

Шанувальники Логунової не змогли пройти повз такого поста.

"Яка ти красива", "яка ви красива а вода так, дуже важлива складова організму!", "Як завжди неперевершена", "чиста, як сльоза", "Поліна, ви неймовірна жінка", "ви шикарні на цій фотографії. Вам дуже йде образ", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Логунова поділилася кадром, на якому вона в одній майці і штанях елегантно позує перед дзеркалом. Доповнити образ Логунова вирішила ефектним макіяжем і зачіскою.

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