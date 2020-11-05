Італійська актриса і модель Моніка Белуччі взяла участь в епатажній зйомці

Зірка у свої 56 років виглядає просто чудово, що багато разів вже доводила, передає Politeka.net. Цього разу красуня і зовсім вирішила засвітитися без сукні.

Моніка взяла участь у зйомках для журналу "Vogue". В рамках фотосесії актриса постала без сукні. Модель тримала в руках білу сукню з чорним малюнком. Красуня прикрилася, але засвітила бретельку ліфчика, яка мало не зісковзувала з плеча.

Моніка виставила ніжку в колготках, похвалившись її стрункістю. Зірка нахилила голову вбік, опустивши повіки з чорними тінями.

Вигляд у красуні просто зачаровує - дуже стильна і красива, а також від неї виходила пристрасть.

За чотири години пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі по достоїнству оцінили неймовірний образ Беллуччі і написали багато приємних слів, присвячених її зовнішності.

"Чоловіки поклоняються тобі", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі одягла чорне облягаюче плаття з глибоким декольте, з якого показалися груди.

Крім того, не можна не звернути уваги на пружні сідниці під тісною тканиною. Моніка стояла поруч з молодим красенем і підставила йому щоку, відкривши пухкі губи.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі вбралася у Чорне обтягуюче боді з глибоким декольте. На ноги красуня натягнула чорні колготки, а ось від штанів або спідниці відмовилася. Зверху Беллуччі накинула піджак, але він не зміг приховати апетитних форм зірки.

Без краплі сорому красуня вирішила побешкетувати і прогулятися по коридорах готелю в одному боді.

Нагадаємо, над Монікою Беллуччі жорстоко познущалися

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