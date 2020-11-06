Фітнес-модель Юлія Мішура розпалила розкутою фотосесією за участю чоловіка

Як передає Politeka.net, зірка спорту опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з обранцем в одній нижній білизні.

Так, Юлія продемонструвала відточену роками і важкими тренуваннями фігуру в білому топіку і трусиках з мереживними вставками. Красуня щільно "запакувала" свої принади - силует розбурхує уяву. Чоловік дівчини, який не поступається їй у спортивній формі, позував у чорних боксерках.

На одному з кадрів хлопець жарко обійняв кохану, на інших - парочка хвалилися м'язами та рельєфами. Варто відзначити, вони варті один одного.

"Чоловік і дружина - одна сатана😈 🥰❤️", - підписала кадри Мішура.

Нагадаємо, Юлія є українською чемпіонкою Європи 2016 року Всесвітньої федерації бодібілдингу. Дівчина часто публікує відверті фото в своєму Instagram, радуючи шанувальників оголеними знімками.

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Фітнес-модель позувала в спортзалі в лосинах і топі, стоячи біля штанги, з якою вирішила підкачати "горішок". Мішуру знімали ззаду, тому можна легко оцінити її рельєфні досягнення. На іншому кадрі красуня вже займалася на велотренажері. Волосся у моделі було зібране назад, щоб не заважало займатися спортом.

"Сьогодні ранок почався з тренування", - підписала знімки дівчина.

Фанати нічого не відповіли під публікацією та не ставили лайки, але так і хочеться додати: "позамежна мотивація, богиня спорту".

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