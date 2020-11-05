Депутати Верховної Ради підтримали за основу важливий законопроект про компенсації

Законопроект №3817 про оплату українським громадянам компенсації за затримку пенсій і зарплат було підтримано 247 депутатами.

У Законі розширився перелік видів грошових доходів, які повинні компенсувати за порушення термінів виплати.

Зокрема, до переліку включено: пенсія, щомісячне грошове довічне утримання, соцвиплати, стипендії, зарплати, суми індексації грошових доходів громадян, пише РБК.

Документ і передбачає джерела зазначених виплат. Однак у пояснювальній записці йдеться, що закон не призведе до додаткових витрат з держбюджету.

Нагадаємо, члени сімей загиблих на Донбасі отримають грошові компенсації. Таке рішення було затверджено Кабміном наприкінці жовтня.

Так, членам сімей загиблих на сході України учасників добровольчих формувань адресної допомоги до соціальних виплат (пенсії або допомоги) з розрахунку, що розмір виплат одному члену сім'ї повинен становити не менше 7800 гривень, на двох і більше членів сім'ї - не менше 6100 гривень кожному.

Раніше повідомлялося, що 2 листопада, згідно із затвердженим графіком, почалося фінансування пенсій листопада, вже спрямовано понад півмільярда гривень.

Відомо, що на пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень. Кожен пенсіонер отримає свої виплати в певний час в установленому порядку.

Варто відзначити, що Міністерство представило новий законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб похилого віку».

Зокрема, автори хочуть використовувати нову класифікацію для літніх українців.

Так, наприклад, особами похилого віку пропонують називати людей, яким виповнилося 60 років.

Нагадавши, для українських пенсіонерів змінять важливі правила, кого торкнеться: "введуть нову…»

Як повідомляла Politeka, що нові жорсткі вимоги щодо пенсій, хто може залишитися без виплат: "ті українці, у яких є..."