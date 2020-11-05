Український репер Олексій Потапенко (Потап) поділився історією знайомства з солістом Rammstein Тіллем Ліндеманном

Як пише Politeka.net, про це він розповів у програмі 2popodcast.

За словами виконавця, він познайомився з німецьким музикантом у Києві, коли вони опинилися за одним столом в одному з київських закладів.

"Тілль-дуже класний. Ми познайомилися з ним, коли опинилися в ресторані, сидячи за одним столом. Був гарний настрій і ми з ним дуже сильно напилися", - зізнався Потап, додавши, що вони влаштували з Тіллем своєрідну постановку, коли згадали, що обидва є плавцями.

"І тут я кажу:"А зараз на шостій доріжці виступає плавець НДР Тілль Ліндеманн. На старт, увага, марш - він залазить на стіл і стрибає, стіл розвалюється, офіціанти в шоці", - додав репер.

Потап зазначив, що заплатив офіціантам 100 доларів. Ліндеманну такий вчинок сподобався, він подякував йому за людяність, додавши, що в Росії зірки поводяться по-іншому. Тілль зауважив, що російські репери ставляться до людей як до бруду.

Як відомо, українській співачці Світлані Лободі довгий час приписують роман з Тіллем. Більш того, шанувальники впевнені, що молодшу дочку Тільду Світлана народила саме від нього. Сама артистка це не коментує, але і не спростовує.

Нагадаємо, що Лобода вперше показала батька своєї дитини: на пальцях кільця.

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