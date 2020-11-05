Посилення карантину в Україні вимагатиме у Кабінету Міністрів Міністерство охорони здоров'я

Головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко 5 листопада під час щоденного брифінгу розповів, що може змінитися.

Щоб зупинити стрімке поширення китайського вірусу Міністерство охорони здоров'я пропонує:

заборонити проведення всіх масових культурних заходів;

обмежити роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

дозволити роботу виключно магазинів, в яких " люди можуть купити необхідні речі";

дозволити роботу садочків і шкіл з 1 по 4 клас в "червоних зонах". Учнів 5 класу і старше хочуть відправити на дистанційне навчання;

рекомендувати встановити окремий час для обслуговування людей віком старше 60 років з 10:00 до 12:00.

обмежити роботу торгово-розважальних центрів, дитячих кімнат, розважальних зон;

заборонити роботу суб'єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм;

Також хочуть змінити обмеження в червоній зоні.

"Раніше в Україні, коли територія заходила в червоний рівень епідемічної небезпеки, дозволялося визначати перелік обмежень, які діють на цій території спільно з Національною комісією ТЕБ і НС та органами місцевого самоврядування. Сьогодні ми пропонуємо ввести додатковий показник-якщо, крім понад 320 захворювань на 100 тисяч населення, показник позитивних результатів тестів перевищує 20% від усіх протестованих, то ми пропонуємо застосовувати весь перелік протиепідемічних обмежень, а не вибирати", – розповів Ляшко.

Крім того, в" червоній зоні " хочуть дозволити працювати магазинам, але тільки з 19:00 до 20:00. При цьому, щоб кількість відвідувачів була не більше однієї людини на 20 квадратних метрів.

Зазначимо, згідно з даними МОЗ станом на ранок четверга, 5 листопада, за минулу добу Китайський вірус в Україні виявили в 9850 осіб, зафіксовано 193 летальних випадки, 8378 пацієнтів одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 430 467 осіб, з них 184 782 одужали, летальних випадків - 7924.

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