Популярна співачка Ані Лорак розбередила уяву шанувальників соковитими формами в купальниках
Як пише Politeka.net, гарячі фото з'явилися на фанатській сторінці зірки в "Instagram". Ані Лорак має гарну фігуру і не соромиться показати її на камеру. Так на одному зі знімків артистка засмутилася в басейні одного з готелів темному боді, який ледь прикрив її бюст.
Співачка прийняла спокусливу позу, злегка зігнувши ноги, і запустила Пальці в мокре волосся. Курортний образ Лорак доповнили сонцезахисні окуляри.
На іншому фото вона постала на березі невеликої річки в чорно-білому купальнику з різними бретельками, мінімалістичний фасон оголив рельєфний животик і підкреслив виступаючі груди. Ані Лорак схрестила ноги і сперлася руками в свої пружні стегна, вразивши худорбою. У такому ж образі співачка повернулася до камери спиною і блиснула сідницями.
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Користувачі соцмережі в коментарях прийшли в захват від зовнішнього вигляду артистки:
"Аж дихання перехопило😍"; "розкішна"; "Ось це фігурка!!!"; "Вау, яка фігура, яка попа"; "офігенна фігура - це важка праця"; "Кароліна, Ви вогонь, звичайно 🔥 🔥 я закохався в вас з першої пісні)))".
Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".
Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".