Популярна співачка Ані Лорак розбередила уяву шанувальників соковитими формами в купальниках

Як пише Politeka.net, гарячі фото з'явилися на фанатській сторінці зірки в "Instagram". Ані Лорак має гарну фігуру і не соромиться показати її на камеру. Так на одному зі знімків артистка засмутилася в басейні одного з готелів темному боді, який ледь прикрив її бюст.

Співачка прийняла спокусливу позу, злегка зігнувши ноги, і запустила Пальці в мокре волосся. Курортний образ Лорак доповнили сонцезахисні окуляри.

На іншому фото вона постала на березі невеликої річки в чорно-білому купальнику з різними бретельками, мінімалістичний фасон оголив рельєфний животик і підкреслив виступаючі груди. Ані Лорак схрестила ноги і сперлася руками в свої пружні стегна, вразивши худорбою. У такому ж образі співачка повернулася до камери спиною і блиснула сідницями.

Користувачі соцмережі в коментарях прийшли в захват від зовнішнього вигляду артистки:

"Аж дихання перехопило😍"; "розкішна"; "Ось це фігурка!!!"; "Вау, яка фігура, яка попа"; "офігенна фігура - це важка праця"; "Кароліна, Ви вогонь, звичайно 🔥 🔥 я закохався в вас з першої пісні)))".

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".