Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", приміряла зухвалий імідж

Пишногруда модель не залишається без уваги шанувальників, адже чисельність її аудиторії зростає з кожним днем, а під кожним постом в Instagram кількість хвалебних коментарів перевищує тисячу, пише Politeka.net. Варто відзначити, що в підлітковому віці дівчина комплексувала через зовнішність і потрапила в лікарню, ледь не заробивши анорексію.

Після залишених спроб фанатично схуднути, Демі змогла налагодити режим харчування і тепер не сидить на дієтах взагалі. Фото, на якому вона позує в шкіряному ліфчику зі спеціальним чокером на шиї отримало безліч відгуків. Роуз вдалося показати бюст шостого розміру з самого пікантного ракурсу.

"Більше 15 мільйонів вас у мене! Я вражена. Ніколи б не подумала, коли я почала Instagram і почала моделювати в 18 років, що буду мати таку приголомшливу базу шанувальників, як зараз. Я так ціную і люблю вас усіх. Спасибі за вашу підтримку", - написала Демі.

Ось як відповідають в мережі:

«Вітаю 🙌; Як ти такий префект, що я заздрю 😭; Уявіть, якщо Демі Роуз Мауби відповість; Здається, я дивлюся на ангела 👼; Ви просто чудові 🌷🌷; Обожнюю твою фігуру, гурл ❤️❤️❤️💯; найкрасивіше, більш ніж захоплююча краса 😍; Боже, чорт візьми, вона добре виглядає !!; виглядає мила Демі; Красиво 😍" »

Ми також писали, що Роуз не соромиться свого тіла і без комплексів роздягається на публіці. Більш того, Демі також не боїться осуду, а потім в публічних місцях також з'являється в досить сміливих і ледь пристойних образах.

Наприклад, в білій сукні, зробленій з незвичайної тканини з малюнком маленьких кіл, Роуз виглядала чудово. Вся справа в тому, що «дірявий» наряд не тільки не міг приховати її тіло повністю, але ще і при цьому вдало підкреслив факт відсутності нижньої білизни на Демі. Дівчина спокусливо прогнулася в спині і показала кращу позу для фото.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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